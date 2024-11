Ministros do União reforçam tese de apoiar Lula em 2026 e descartar Caiado

Na avaliação do deputado, o partido não pode construir uma candidatura adversária à de Lula "por dentro do governo", o que seria uma "traição" ao petista. Nesse sentido, adverte que, se vencer a tese da candidatura própria, o União Brasil tem que entregar os três ministérios.

O ministro Juscelino Filho também afirma que vai defender dentro do partido o apoio ao petista, mas ponderou que o debate deve ser feito "no momento adequado".

"Sempre fui claro em relação ao meu apoio à reeleição do presidente Lula. Essa é a minha posição pessoal e que defendo dentro do partido. O governador Caiado é um grande quadro político e tem todos os atributos para almejar qualquer cargo. Por isso, o assunto precisa e deve ser debatido dentro do União Brasil no momento adequado", disse Juscelino.

Além do Turismo e das Comunicações, o Ministério da Integração Nacional também é da cota do União, embora o ministro não seja filiado ao partido. Também indicou para cargos no segundo escalão. Elmar, por exemplo, tem a presidência da Codevasf, um duto de distribuição de recursos para políticos do Norte-Nordeste.

Elmar afirma que há maioria para descartar a candidatura de Caiado ao citar os ministros e seus padrinhos e relacionar o apoio aos cargos.

O governador diz que "é impossível" o União Brasil seguir com Lula em 2026 e que irá lançar sua pré-candidatura no Carnaval, em Salvador. "Impossível é ele ser candidato", rebate o deputado.