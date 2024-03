Exportação de queijos italianos quebra recorde em 2023

Foram registradas desacelerações no Canadá, Japão e Coreia do Sul, além do Reino Unido, devido ao Brexit e à recessão; e dos EUA, sob efeito de inflação e desvalorização do dólar.

Na UE, merecem destaque os aumentos significativos nas exportações de laticínios para Alemanha (8,9%), Espanha (7,4%), França (6,8%) e Europa Oriental.

Fora do bloco, os aumentos mais significativos ocorreram na China, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita.

A China ultrapassou o Canadá, tornando-se o quinto destino de fora do bloco, após Reino Unido, EUA, Suíça e Japão.

Os queijos italianos estão no topo das importações da França, Estados Unidos e Suíça. (ANSA).