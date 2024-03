Andaimes da Torre de Pisa protegerão ponto turístico de Bolonha

"O objetivo é acelerar, fazer todo o processo bem e tornar a Garisenda completamente segura ainda em 2024. Já nos anos de 2025 e 2026, haverão novas obras de consolidação e de restauração, mas ainda carecem de planejamento", analisou.

Lepore estimou que levará por volta de seis meses para adaptar os andaimes com a construção, além de confirmar que os contêineres vermelhos posicionados ao redor das duas torres bolonhesas permanecerão para garantir mais segurança.

O Ministério da Cultura já destinou cerca de cinco milhões de euros para consertar a Garisenda, que tem 48 metros de altura e foi erguida ao lado da Torre degli Asinelli, que possui quase 100 e, ao contrário da vizinha, é reta.

No fim de outubro, a área foi isolada preventivamente por causa de oscilações anômalas na estrutura da Garisenda. As autoridades locais afirmaram que a construção estava em um preocupante estado de estabilidade e vinha "cambaleando".

As Torres Garisenda e Asinelli são as poucas sobreviventes de inúmeras que Bolonha tinha durante a Idade Média. Na época, as famílias ricas competiam para ter a estrutura mais alta. (ANSA).