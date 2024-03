Dona da F1 negocia compra da MotoGP

O periódico informou que as negociações com a empresa espanhola Dorna tiveram início há pouco mais de um ano, quando o fundo do bilionário das telecomunicações John Malone voltou sua atenção para a modalidade.

A TKO, que comanda o UFC e a WWE, teria feito uma oferta pela MotoGP, enquanto o Qatar Sports Investments, dono do Paris Saint-Germain, chegou a realizar uma sondagem. No entanto, a Liberty Media teria superado as rivais.

"Vejo que há muita atenção nesse assunto, então isso é definitivamente uma coisa boa. A Fórmula 1 está indo muito bem, a Moto GP está indo igualmente bem, então vamos ver", analisou o CEO da Ducati, Claudio Domenicali. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.