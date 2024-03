(ANSA) - BRASÍLIA, 28 MAR - O presidente francês, Emmanuel Macron, disse hoje no Palácio do Planalto, a lado do presidente Lula, que o convite do líder russo Vladimir Putin à cúpula do G20 no Rio tem de ser "consensual".

O governante francês acrescentou que confia no critério da diplomacia brasileira.

Já o presidente Lula afirmou que tem participa em vários foros dos quais a Rússia faz parte, e que ele defende a diversidade e a convivência com aqueles que não são iguais.