ONU alerta para situação 'catastrófica' no Haiti

"É chocante que, apesar da terrível situação no terreno, as armas continuem a entrar no Haiti", disse, exigindo "uma implementação mais eficaz do embargo sobre essas armas".

O alto comissário também expressou "a necessidade urgente de implantação de uma missão para ajudar a polícia nacional a conter a violência".

No entanto, ele advertiu que "o simples fortalecimento da segurança não levará a uma solução duradoura": "São necessárias políticas simultâneas voltadas para o restabelecimento do Estado de Direito". (ANSA).

