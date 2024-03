Atalanta bate Napoli fora de casa no Campeonato Italiano

NÁPOLES, 30 MAR (ANSA) - A Atalanta derrotou o Napoli neste sábado (30), por 3 a 0, no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Italiano.

As duas equipes lutam por vagas em competições continentais, mas os donos da casa decepcionaram a torcida, que viu os napolitanos apáticos.

Os dois primeiros gols da Atalanta foram marcados na etapa inicial, com Miranchuk e Scamacca. Já no fim do segundo tempo, Koopmeiners ampliou e consolidou a vitória. O Napoli tentou diminuir o placar no tempo final, acertando a trave duas vezes na mesma jogada em chutes de Lobotka e, depois, de Osinhem.