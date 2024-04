Parlamento de Israel aprova projeto que mira Al Jazeera no país

De acordo com Karai, "não haverá liberdade de expressão para o porta-voz do Hamas em Israel" e, portanto, "a Al Jazeera fechará nos próximos dias".

Conforme a imprensa local, a lei autoriza o ministro das Comunicações a ordenar aos "provedores de conteúdo" que cessem a transmissão do canal em questão, fechem seus escritórios israelenses, confisquem o equipamento do canal e coloquem o site offline, se o servidor estiver fisicamente localizado em Israel, e bloqueiem o acesso ao site.

Os pedidos de fechamento serão válidos por 45 dias, mas podem ser renovados por períodos adicionais de 45 dias.

A legislação foi aprovada em primeira leitura pelo plenário do Knesset em fevereiro e recebeu luz verde em segunda e terceira leituras após um debate no Comitê de Segurança Nacional do Parlamento.

Um porta-voz do partido de Netanyahu já havia dito que o premiê "tomará medidas imediatas para fechar a Al Jazeera, de acordo com o procedimento estabelecido na lei". Israel acusa a emissora de provocar agitação contra o país entre os telespectadores árabes. (ANSA).