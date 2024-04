Relator vota contra cassação de Sergio Moro

(ANSA) - BRASÍLIA, 01 APR - O relator das ações contra Sergio Moro (União Brasil), desembargador Luciano Falavinha, votou contra a cassação e inelegibilidade do senador nesta segunda-feira (1º) no primeiro dia do julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR).

Segundo o relator, não ficaram comprovadas irregularidades supostamente praticadas por Moro na campanha e na pré-campanha para as eleições de outubro de 2022.

"Seria necessário comprovar essas situações, mas isso não ocorreu (...), aplicando-se o princípio da proporcionalidade, não há como reconhecer excessos por parte do réu", afirmou Falavinha.