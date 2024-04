Inter vence Udinese por 2 a 1 e segue firme rumo ao título

O jogo no Bluenergy Stadium, em Údine, não foi fácil para os comandados de Simone Inzaghi: jogando em casa, a Udinese foi para o intervalo vencendo por 1 a 0 com um gol de Lazar Samardzic aos 40 minutos.

A reação nerazzurra começou aos 10 minutos da etapa final com um gol de pênalti de Hakan Çalhanoglu.

A equipe de Milão pressionou muito em busca da virada: o índice de posse de bola na etapa final foi de 76% com 12 finalizações, enquanto a Udinese teve a bola em apenas 24% do tempo e não chutou nenhuma vez depois do intervalo.

A pressão finalmente se converteu em gol já aos 50 minutos da etapa final, quando Lautaro Martinez arriscou de fora da área e acertou a trave. No rebote, Davide Frattesi, que havia saído do banco de reservas, aproveitou o gol aberto para virar o jogo.

O próximo jogo da Inter será neste domingo, às 15h45 no horário de Brasília, no estádio de San Siro.

Se vencer o jogo, bastará uma vitória no clássico contra o Milan no próximo dia 22 para confirmar o título italiano com cinco jogos de antecedência.