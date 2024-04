Chanceleres do G7 se reúnem em meio a tensões no Oriente Médio

ROMA, 17 ABR (ANSA) - Começa nesta quarta-feira (17), em Capri, no sul da Itália, a reunião dos ministros das Relações Exteriores do G7, que acontece até sexta (19) e deve contar com a presença do chanceler brasileiro, Mauro Vieira, como convidado.

O encontro é presidido pelo vice-premiê e ministro italiano das Relações Exteriores, Antonio Tajani, que disse que o principal objetivo da cúpula será a busca pela paz.

A reunião acontece na esteira do ataque do Irã contra Israel e dará ampla atenção à crise no Oriente Médio, mas a agenda também inclui temas como a guerra na Ucrânia e cooperações do G7 com a África, prioridade da política externa italiana.