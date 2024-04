Supremo 'bloco de poder' e despudorado 'turismo togado' afrontam princípios

Esse fenômeno apareceu fortemente após as acertadas críticas às decisões monocráticas, muitas de gaveta, numa corte nascida como colegiada. O "bloco de poder" formado no STF atrelou-se ao fragilizado Executivo e, com Lula em cena, passou a contar com adesões dos ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino. Numa síntese: esse bloco tem ao menos quatro votos.

Um poder não pode jogar de mão com outro, em detrimento, no caso brasileiro, do Legislativo.

O supracitado jantar na casa de Gilmar, com ministros do seu bloco e Lula, é indício forte de afronta à Constituição. Idem é a decisão de Zanin que esqueceu só poder liminar ser dada em caso de urgência e com base na aparência de bom Direito.

Não há urgência em desoneração da folha de pagamentos com dez anos de aplicação. Se novos beneficiários apareceram, como no caso dos municípios, a liminar deveria ser apenas parcial, para excluir os "caronas".

Sobre o poder detido por supremos juízes, um saudoso e respeitado jurista europeu disse "tratar-se de um poder terrível uma vez que mal exercido pode fazer passar como decisão justa aquilo pleno de injustiça".