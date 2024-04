Israel conclui preparativos para invasão a Rafah

ROMA, 24 ABR (ANSA) - O Exército de Israel já concluiu todos os preparativos para invadir Rafah, cidade do sul da Faixa de Gaza que é tida como o último bastião do grupo fundamentalista islâmico Hamas no enclave palestino.

Segundo o jornal Haaretz, as Forças de Defesa Israelenses (IDF) aguardam apenas a aprovação do governo do premiê Benjamin Netanyahu à ofensiva, apesar dos alertas da comunidade internacional de que um eventual ataque em Rafah pioria a já catastrófica crise humanitária em Gaza.

Situada na fronteira com o Egito, a cidade abriga centenas de milhares de refugiados que escaparam de outras regiões do enclave e não teriam mais para onde fugir no caso de uma invasão israelense.