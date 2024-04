Inter vence Torino e oficializa festa do scudetto

Assim, no primeiro jogo em casa após a conquista, a Inter realizou a festa do título com estádio lotado. Após a partida, os jogadores saíram em uma carreata pelas ruas próximas do estádio.

A Piazza del Duomo, principal ponto turístico de Milão e destino do cortejo oficial, novamente ficou lotada de tifosi em comemoração.

A Inter ainda tem mais quatro jogos pela frente no Campeonato Italiano. Hoje com 89 pontos, a equipe do técnico Simone Inzaghi ainda pode chegar a 101 e ser assim a segunda na história a ultrapassar a marca dos 100 pontos em 38 jogos, como fez a Juventus com 102 pontos na temporada 2013/2014.

O próximo jogo dos nerazzurri será no sábado às 15h45 no horário de Brasília fora de casa contra o Sassuolo. Depois, a tabela reserva ainda encontros com o Frosinone fora de casa, com a Lazio em San Siro e com o Verona outra vez fora de seus domínios.

Já o Torino está em décimo lugar com 46 pontos e deverá apenas cumprir tabela nas rodadas finais. O próximo jogo será na sexta-feira às 15h45 no horário de Brasília contra o Bologna em Turim. (ANSA).