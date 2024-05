Atalanta e Olympique Marseille empatam em 1 a 1 na Liga Europa

SÃO PAULO, 2 MAI (ANSA) - A Atalanta empatou em 1 a 1 com o Olympique Marseille, da França, no primeiro jogo da semifinal da Uefa Europa League, a segunda competição internacional de clubes na hierarquia do futebol europeu.

Jogando fora de casa, em Marselha, a equipe italiana saiu na frente aos 11 minutos do primeiro tempo com um gol de Gianluca Scamacca.

Os franceses empataram logo na sequência, ainda aos 20 minutos da etapa inicial, com um gol de Chancel Mbemba.