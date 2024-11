EUA: Equipe de Trump diz agir 'de mãos dadas' com Biden contra adversários

Os principais conselheiros de segurança nacional do presidente eleito Donald Trump e do presidente em fim de mandato Joe Biden estão trabalhando "de mãos dadas" para criar uma frente unida contra os adversários dos Estados Unidos durante a transição presidencial, disse o conselheiro de Trump, Mike Waltz, neste domingo.

Waltz, um republicano escolhido por Trump para servir como seu conselheiro de segurança nacional após o início do mandato em 20 de janeiro, disse que está em negociações com seu colega de administração Biden, Jake Sullivan, enquanto os Estados Unidos se veem envolvidos tanto em uma guerra crescente na Ucrânia quanto nas hostilidades contínuas no Oriente Médio.

"Para os nossos adversários que pensam que este é um momento de oportunidade, que podem jogar um governo contra o outro, eles estão errados", disse Waltz, leal a Trump e ex-Boina Verde do Exército, durante participação no programa "Fox News Sunday".