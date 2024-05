Embaixador italiano se solidariza com afetados por chuvas no RS

SÃO PAULO, 3 MAI (ANSA) - O embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, expressou nesta sexta-feira (3) sua proximidade e solidariedade às autoridades e à população do Rio Grande do Sul, estado duramente afetado por temporais desde o início da semana.

A região, de grande imigração italiana, foi atingida por um grave desastre natural que já deixou ao menos 32 mortos, dezenas de feridos e desaparecidos, além de milhares de desabrigados.

"Estou acompanhando, com grande apreensão e emoção, em constante contato com o Consulado Geral em Porto Alegre, as trágicas notícias vindas do Rio Grande do Sul", declarou Cortese em nota.