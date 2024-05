F1: Verstappen pega pole da sprint em Miami; Leclerc é 2º

O nome oficial da corrida é Grande Prêmio de Miami porque a Fórmula 1 ainda fará outras duas corridas em solo americano neste campeonato: em outubro no Texas (no que é oficialmente o GP dos Estados Unidos) e em novembro nas ruas de Las Vegas.

Após cinco etapas do Mundial de Fórmula 1, Max Verstappen é o líder da classificação com 110 pontos seguido de Sérgio Perez com 85, Charles Leclerc com 76 e Carlos Sainz com 69.

Fernando Alonso está apenas em oitavo com 31 pontos e Lewis Hamilton é o nono com 19. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.