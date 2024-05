MP pede indiciamento de ministra do Turismo da Itália por fraude

MILÃO, 3 MAI (ANSA) - O Ministério Público de Milão anunciou nesta sexta-feira (3) que pediu o indiciamento da ministra do Turismo da Itália, Daniela Santanchè sob a acusação de fraude agravada contra o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) durante o período da pandemia de Covid-19.

Além da ministra italiana, outras duas pessoas, incluindo seu sócio Dimitri Kunz e duas empresas do caso Visibilia. O pedido surge na sequência do encerramento das investigações de 22 de março.

De acordo com a acusação, de 31 de maio de 2020 a 28 de fevereiro de 2022, Santanchè e Kunz administravam a Visibila Editore e a Visibilia Concessionária, ou seja, tomavam as decisões, mas ambos, juntamente com Paolo Giuseppe Concordia, colaborador externo com funções de gestor de pessoal, teriam cometido fraude agravada.