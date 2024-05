Falta ao Rio Grande do Sul a solidariedade de um inquérito

Formou-se em torno do Rio Grande do Sul um cinturão nacional de bons sentimentos. Mas o apagão de dados climáticos e as falhas na prevenção de desastres mostra que ainda falta aos gaúchos um gênero de primeira necessidade: a responsabilização dos culpados. As vítimas do dilúvio clamam pela solidariedade de um bom inquérito.

Tragédias ambientais deixaram de ser desastres naturais no Brasil. São flagelos estatais. No Rio Grando do Sul, enchentes tornaram-se viraram rotineiras. No ano passado, morreram 75 pessoas —16 nas inundações de junho, 54 nas cheias de setembro e cinco nas águas de novembro. Sobreveio o dilúvio atual, com seus mais de 150 cadáveres.

Há oito meses, em setembro do ano passado, o Ministério Público Federal instaurou um inquérito civil para apurar as responsabilidades de órgãos públicos. A investigação restringia-se às regiões da Serra e dos Vales gaúchos. Coisa de 30 miunicípios. No momento, com quase 90% das cidades gaúchas parcialmente submersas, diz-se agora que é hora de salvar vidas, não de buscar culpados. Tolice. Uma coisa não prescinde da outra.