Papa e Silveira discutem transição energética no Vaticano (2)

Silveira contou ainda que o líder da Igreja Católica afirmou ser "vital" a união de forças e a promoção de "mudanças significativas em prol de um futuro mais sustentável".

"Sob a liderança do presidente Lula, estamos comprometidos em garantir que a transição energética seja justa e inclusiva, colocando as pessoas em primeiro lugar", garantiu o ministro, celebrando o "encontro histórico" com o Papa e ressaltando que é possível "fazer a diferença no mundo".

Durante a audiência, Silveira entregou uma "Carta aberta do Brasil pela promoção dos princípios para uma transição energética justa e inclusiva, centrada em pessoas", além de uma correspondência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo o ministro, a preocupação e o posicionamento do argentino em relação "aos desafios globais, como as mudanças climáticas e o aquecimento global, têm ajudado a despertar a atenção sobre o tema e a cobrar ações efetivas dos países, principalmente os desenvolvidos, no combate à pobreza energética e na construção de consensos em prol do bem comum, visando especialmente as parcelas mais pobres da população".

No documento, Silveira reforça que o Brasil reúne credenciais positivas para falar sobre transição energética, tendo em vista que o país possui uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com quase 50% de fontes renováveis em sua composição.

O ministro brasileiro explicou ainda que o governo Lula permanece implementando novas políticas com o objetivo de ter impactos positivos para a transição energética de setores produtivos de difícil abatimento, em conformidade com os avanços tecnológicos.