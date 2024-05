Verona bate Fiorentina e ganha fôlego contra rebaixamento

VERONA, 5 MAI (ANSA) - O Hellas Verona derrotou a Fiorentina neste domingo (5) por 2 a 1, em casa, e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento na Série A da Itália.

O time gialloblù abriu o placar aos 13 minutos de jogo, com Darko Lazovic, de pênalti, e Gaetano Castrovilli empatou aos 42.

No entanto, aos 14 do segundo tempo, Tijjani Noslin sacramentou a vitória do Verona, que chegou a 34 pontos no campeonato, em 14º lugar.