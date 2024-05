Cristo Redentor homenageia vítimas de temporais no RS

Além disso, a publicação afirma que "todos os brasileiros podem colaborar com as famílias atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul com qualquer quantia no site institutoredemptor.com/sos".

Na página do projeto, interessados podem enviar diferentes quantias para ajudar as vítimas das chuvas ou encontrar informações sobre como doar alimentos, roupas e itens de higiene.

Um novo boletim divulgado pela Defesa Civil do estado elevou o número de mortos na pior tragédia climática já registrada no Rio Grande do Sul para 107. Há ainda 374 feridos e 136 desaparecidos. (ANSA).

