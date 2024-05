Brasil e Paraguai fecham acordo sobre tarifas de usina de Itaipu

"Esta negociação representa uma vitória para o Paraguai e o Brasil", anunciou ele em mensagem ao país, na qual acrescentou que o acordo "é histórico", beneficia ambas as nações e, além disso, vai gerar receitas que serão investidas no desenvolvimento do país.

Na prática, o Brasil abrirá mão de US$ 300 milhões por ano para deixar suas tarifas abaixo do que foi determinado pelo governo paraguaio.

Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o país vizinho "vai dar a destinação dessa diferença da forma que lhe convier e o Brasil resolveu usar essa diferença para a modicidade tarifária". "Nós utilizaremos essa diferença de US$ 19,28 para US$ 16,71 para manter a tarifa do povo brasileiro inalterada", acrescentou.

Por sua vez, Peña também confirmou que havia chegado a um princípio de acordo para a revisão do Anexo C do Tratado de Gestão da Barragem de Itaipu, que permitiria ao Paraguai vender livremente o excesso de energia no mercado brasileiro.

Esse trecho, incluído no acordo assinado em 1973 entre Brasil e Paraguai, estabelece atualmente que ambos os países têm direito a 50% da energia gerada pela barragem, mas prevê que, caso uma das partes não utilize toda a cota, ela deve vender o excedente ao outro parceiro a preços preferenciais. (ANSA).