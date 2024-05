MP de Roma abre inquérito sobre jovem preso nos EUA

Vídeos de câmeras nos uniformes de policiais mostram o italiano sendo jogado no chão do lado de fora da boate e depois com as mãos e os tornozelos amarrados em uma delegacia.

Na gravação é possível ouvir o estudante dizendo "não estou resistindo", "por favor, não estou fazendo nada" e, em determinado momento, gritando de dor.

A família decidiu denunciar o caso só recentemente, porque Falcinelli fez um acordo com a Justiça para realizar um tratamento alternativo em troca da retirada das acusações contra ele. O italiano disse que inicialmente se ofereceu para pagar fiança, mas isso foi interpretado como uma tentativa de suborno.

O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, condenou a violência a qual Falcinelli foi submetido, dizendo que ficou "profundamente chocado".

Falando sobre o caso esta semana, um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA disse à ANSA que as autoridades reconhecem "as preocupações levantadas pelo governo italiano e pela família Falcinelli sobre as circunstâncias da prisão de Matteo em Miami". (ANSA).