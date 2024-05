Sinner começa reabilitação no quadril em CT da Juventus

TURIM, 10 MAI (ANSA) - O tenista italiano Jannik Sinner, que atualmente ocupa o segundo lugar no ranking mundial, começou nesta sexta-feira (10) sua reabilitação para se recuperar de uma lesão no quadril direito no Centro de Treinamento da Juventus, em Turim.

Com uma touca de banho e um sorriso no rosto, o atleta apareceu nesta manhã no J Medical, no Allianz Stadium, para ser submetido a sessões de fisioterapia, acompanhado pelo preparador físico Umberto Ferrara.

O objetivo de Sinner é se recuperar a tempo de disputar Roland Garros, segundo torneio de Grand Slam do ano, que acontecerá entre 20 de maio e 9 de junho em Paris, na França.