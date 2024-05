Atalanta bate Leverkusen e conquista maior título na Liga Europa

A vitória em Dublin coroa os oito anos de trabalho do técnico Gian Piero Gasperini, líder do projeto que mudou o patamar da Atalanta no futebol nacional.

O título garante também a Atalanta na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Isso significa que, caso a equipe permaneça em quinto lugar no Campeonato Italiano, uma vaga será aberta para a Roma, que está em sexto lugar.

Internazionale, Milan, Bologna e Juventus serão os demais representantes italianos no torneio.

A Atalanta jogará também a Supercopa da UEFA contra o vencedor da atual edição da Liga dos Campeões: Real Madrid, da Espanha, e Borussia Dortmund, da Alemanha, disputam a final no próximo dia 1º em Londres.

A vitória da Atalanta quebrou também uma incrível sequência de invencibilidade do Bayer Leverkusen: foi a primeira derrota do time do técnico Xabi Alonso em 51 jogos na temporada 2023/2024. (ANSA).