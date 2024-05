Com futuro incerto, San Siro sediará final da Champions em 2027

ROMA, 22 MAI (ANSA) - A cidade de Milão, na Itália, sediará a final da Champions League em 2027, mas apenas se houver garantias de que o San Siro estará apto para receber o decisivo duelo.

A entidade máxima do futebol europeu, que se reuniu em Dublin, na Irlanda, afirmou que tudo dependerá do projeto de revitalização das instalações do complexo esportivo.

Esse é um assunto muito delicado na capital da Lombardia, pois inaugurou uma batalha entre os principais clubes milaneses e a administração municipal, pois o histórico estádio está no centro de uma polêmica que envolve sua revitalização ou demolição para a construção de uma moderna arena.