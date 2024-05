Hamas perdeu até 35% de seus combatentes em Gaza, diz mídia

TEL AVIV, 22 MAI (ANSA) - O conflito na Faixa de Gaza prosseguiu nesta quarta-feira (22) entre as forças de Israel e do Hamas, mas fontes de inteligência dos Estados Unidos apontaram que o grupo fundamentalista islâmico perdeu de 30 a 35% de seus combatentes no enclave palestino.

Ainda de acordo com o estudo, publicado pelo jornal USA Politico, pelo menos 65% dos túneis subterrâneos construídos pelo Hamas continuam completamente intactos.

Ao longo das operações do exército israelense, o país confirmou hoje (22) que Ahmed Yasser Alkara, um dos membros do Hamas que participaram do ataque mortal de 7 de outubro, faleceu durante uma ofensiva em Khan Yunis.