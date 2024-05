Papa recebe 1,2 mil cartas escritas por moradores de rua de SP

Frugoli viajou para a Itália junto com uma delegação formada por 15 pessoas, sendo 10 delas ex-moradores de rua, para "pedir a bênção" de Francisco durante uma audiência geral, principalmente por causa de sua "visão humanitária, na qual suas temáticas também se alinham com nossas temáticas humanitárias".

"Estar com o papa Francisco e poder entregar as cartas foi uma grande emoção. Para estas pessoas que compõem a comitiva do 'Pão do Povo da Rua' tudo isto é surreal, experiência única", revelou ele, afirmando que o argentino "abençoou os meninos".

Segundo o gastrólogo, que desde 2020 trocou a alta gastronomia para ajudar as pessoas em situação de rua, as cartas foram recolhidas na própria sede do projeto social, onde comem cerca de 800 pessoas vulneráveis por dia, e em uma ação promovida pelo Tribunal de Justiça de SP para fazer documentação para a população em situação de rua.

Na ocasião, uma tenda do Exército na Praça da Sé, no centro da capital paulista, foi oferecida durante cinco dias para os representantes do "Pão do Povo da Rua" para receber os moradores de rua que gostariam de enviar uma correspondência para Jorge Bergoglio.

"Nesta tenda, nós ficamos lá esses dias todos recolhendo as cartas. Para quem não sabia escrever, nós tínhamos voluntários que escreviam", explicou Frugoli à ANSA.

Para o idealizador da iniciativa, ter chegado ao Vaticano e entregar todas as mensagens para o líder da Igreja Católica "é uma realização plena, uma coroação de um projeto que teve muitas dificuldades para chegar até aqui". "São quatro anos de luta, mas são muitos recuperados", enfatizou.