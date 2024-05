Itália quer reconhecer Estado da Palestina, afirma chanceler

Em meio à onda de países como Espanha, Noruega e Irlanda reconhecendo a Palestina, aumentou a pressão para que a Itália tomasse a mesma decisão. Mais de 140 Estados-membros da Organização das Nações Unidas (ONU) concordaram com o reconhecimento.

No último dia 27 a oposição, através do partido antissistema Movimento 5 Estrelas (M5S), apresentou uma moção pedindo que o governo se comprometa com o reconhecimento.

Em um telefonema nesta quarta (29) com a primeira-ministra, Giorgia Meloni, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, também pediu que o país tomasse a mesma decisão. (ANSA).

