733 milhões de pessoas passam fome no mundo, diz ONU

RIO DE JANEIRO, 24 JUL (ANSA) - Cerca de 733 milhões de pessoas passaram fome no mundo em 2023, o que significa um indivíduo a cada 11 habitantes do planeta, proporção que chega a um para cinco na África.

Os dados estão no último relatório das Nações Unidas (ONU) sobre a segurança alimentar global, divulgado nesta quarta-feira (24), à margem da reunião ministerial da força-tarefa para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza do G20, no Rio de Janeiro.

Segundo o documento, o mundo voltou atrás 15 anos, com níveis de má nutrição comparáveis àqueles de 2008 e 2009, e arrisca descumprir o segundo objetivo do desenvolvimento sustentável, que é zerar a fome até 2030.