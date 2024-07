(ERRATA) Conheça José Fernando Ferreira, o Balotelli brasileiro

SÃO PAULO, 24 JUL (ANSA) - O atletismo do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, na França, terá Balotelli entre seus representantes, mas não é o famoso atacante italiano, pois esse é o apelido de José Fernando Ferreira, atleta do decatlo.

Natural de Pesqueira, localizado no agreste do estado de Pernambuco, José Fernando chegou a jogar futebol em sua cidade natal, mas não demorou para descobrir o talento para o atletismo. Aos 16 anos, o brasileiro já era campeão nordestino do lançamento de dardo, além de vice no nacional juvenil.

Fernando "Balotelli" foi além da modalidade que o introduziu ao universo do atletismo, já que se firmou no decatlo, conhecido por ser um esporte que consagra o "super-homem" do atletismo, pois são 10 provas separadas em dois dias.