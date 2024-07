Netanyahu diz que guerra é 'entre barbárie e civilização'

WASHINGTON, 24 JUL (ANSA) - Em um discurso de quase uma hora no Congresso dos Estados Unidos, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reforçou a aliança com Washington e mencionou que o conflito na Faixa de Gaza "é um choque entre barbárie e civilização".

O premiê, que foi recebido no Capitólio ao mesmo tempo que milhares de pessoas protestavam do lado de fora contra sua visita, agradeceu a amizade do presidente do EUA, Joe Biden, e assegurou que irá vencer a guerra no enclave palestino.

"O que está acontecendo não é um choque de civilizações, mas entre a barbárie e a civilização, entre aqueles que glorificam a morte e aqueles que glorificam a vida. Para que as forças da civilização triunfem, os EUA e Israel devem permanecer juntos.