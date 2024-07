'Vaticano é essencial para paz', diz presidente da Ucrânia

De acordo com Zelensky, "é essencial para nós e para a causa da paz que o Vaticano continue ativo na proteção de vidas humanas e no apoio à implementação da Fórmula da Paz, em particular pela libertação de prisioneiros".

Paralelamente, o cardeal explicou que, no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, "a diplomacia certamente ficou um pouco atrasada".

Em entrevista ao jornal Avvenire, ele destacou que, "pelo menos por parte da Santa Sé, a diplomacia está em movimento, não temos mais armas".

"A nossa diplomacia sempre foi uma diplomacia de paz e não tem outra razão de existir senão ajudar a recuperar a paz onde esta foi perdida e a prevenir conflitos", ressaltou Parolin, acrescentando que "há quem espere determinados prazos políticos, entretanto, há pessoas que morrem".

O "número 2" do Vaticano enfatizou ainda que está longe "uma solução negociada" na guerra entre Rússia e Ucrânia, mas lembrou que a Santa Sé apoia, desde o início, a plataforma de paz de Zelensky, especialmente no que diz respeito ao aspecto humanitário.

Depois da reunião, o presidente ucraniano premiou "sua eminência com a Ordem do Mérito", destacando o seu papel no desenvolvimento das relações bilaterais e no apoio à Ucrânia durante o terrível período da agressão russa".