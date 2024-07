Brasil tem papel em mundo em mutação, diz ministro italiano

"É um momento histórico no qual quem tem responsabilidades políticas é chamado a não errar", acrescentou o ministro, destacando a coincidência das presidências de Brasil e Itália no G20 e no G7, respectivamente, e o aniversário de 150 anos da imigração italiana no país sul-americano.

"Desde o início do ano, foram registradas presenças importantes da Itália [no Brasil], sobretudo do presidente da República [Sergio Mattarella], e haverá outras visitas de expoentes do governo italiano até o fim do ano", salientou Giorgetti, que é acompanhado pelo presidente do Banco Central da Itália, Fabio Panetta, e pelo embaixador italiano no Brasil, Alessandro Cortese.

"No Brasil, país onde venho frequentemente, encontro sempre uma comunidade italiana de sucesso, parte importante do sistema produtivo; pessoas entusiastas do Brasil e da Itália ao mesmo tempo, que se integraram e conseguiram resultados mantendo uma boa relação com a Itália. Não acontece em todo lugar, e é muito belo", disse Panetta. (ANSA).

