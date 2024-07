Mafioso italiano assina acordo de delação sobre PCC e Comando Vermelho

Segundo o Estadão, o procurador Giovanni Melillo, chefe da Direção Nacional Antimáfia da Itália, informou em 6 de junho ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, que Pasquino havia admitido sua conexão com a 'ndrangheta e decidido se tornar um delator.

De acordo com um documento citado pelo jornal, o italiano forneceu "declarações e confissões que parecem relevantes para investigações reservadas à jurisdição da República do Brasil, referindo-se ao tráfico de entorpecentes organizado por grupos criminosos ligados ao PCC e ao CV".

Pasquino, 34 anos, disse integrar a 'ndrangheta desde 2011 e que trabalhava no Brasil desde 2017, sendo responsável pela logística do envio de drogas para a Europa.

No país sul-americano, o italiano havia estabelecido base no bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo, região onde as lideranças do PCC possuem inúmeros imóveis de luxo e apelidada por promotores paulistas de "Little Italy", em referência a uma área homônima de Nova York antes dominada pela máfia.