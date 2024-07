UE denuncia Itália por restrições em bônus para filhos

Criado em 2022, o chamado "assegno unico" paga de 54 a 189 euros (de R$ 330 a R$ 1.154) mensais por cada filho com menos de 21 anos, iniciativa voltada a tentar estimular as taxas de natalidade no país, que convive há anos com uma redução populacional.

"Os trabalhadores pendulares da União Europeia que contribuem do mesmo modo para o sistema de seguridade social e pagam os mesmos impostos dos trabalhadores locais têm direito a todos os benefícios", disse a Comissão Europeia.

Segundo o governo da premiê italiana, Giorgia Meloni, abrir o benefício para trabalhadores cujos filhos moram em outro país levaria a um aumento das tentativas de fraudes e tornaria o programa insustentável. (ANSA).

