González tem 4 milhões de votos a mais que Maduro, diz oposição

O resultado diverge daquele publicado pela Comissão Nacional Eleitoral (CNE), que declarou Maduro vencedor com pouco mais de 51% dos votos. O órgão, no entanto, vem ignorando as pressões internacionais para divulgar as atas das eleições, e o resultado não foi reconhecido pela maioria dos países.

O CNE, por sua vez, diz ter entregado os boletins para o Tribunal Supremo de Justiça, que convocou os 10 candidatos à presidência a comparecer à corte até sexta-feira (9). "O não comparecimento terá consequências puníveis pelo nosso sistema jurídico", afirmou a presidente do tribunal, Caryslia Rodríguez.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.