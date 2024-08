Jeep aumenta vendas e fatia de mercado no Brasil

SÃO PAULO, 7 AGO (ANSA) - A Jeep encerrou o mês de julho com o maior número de vendas desde agosto de 2023. Foram 12.193 emplacamentos, 2 mil carros a mais do que no mês anterior.

No mesmo período, a marca também conquistou uma fatia de mercado de 5,3%, com um crescimento de 0,4 ponto percentual em comparação a junho. Com esses números, a Jeep ultrapassou 60 mil carros comercializados no ano, totalizando 66.023 unidades até o momento.

A linha Renegade também ganhou destaque nas últimas semanas.