Kamala faz comício com vice e admite favoritismo de Trump

WASHINGTON, 7 AGO (ANSA) - A candidata do Partido Democrata a presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, fez o primeiro comício com o vice em sua chapa, Tim Walz, e reconheceu o favoritismo do republicano Donald Trump na corrida pela Casa Branca.

O local escolhido para o evento de apresentação de Walz foi a metrópole de Filadélfia, na Pensilvânia, que, assim como Minnesota, governado pelo vice de Harris, é um dos estados pêndulos que devem decidir as eleições.

"Sabemos que somos os azarões nessa corrida, mas temos o momento do nosso lado e sabemos quem vamos enfrentar. Essa não é apenas uma luta contra Donald Trump, mas também por nosso futuro", declarou a candidata.