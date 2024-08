Adolescente esfaqueia colega na Itália por 'like'

SORI, 19 AGO (ANSA) - Um adolescente de 13 anos chocou a cidade de Sori, região metropolitana de Gênova, no norte da Itália, ao esfaquear um jovem de 14 em diversas partes do corpo devido a um "like" nas redes sociais.

Segundo consta, o rapaz golpeou a vítima na perna, no abdome e no flanco após o garoto de 14 ter "curtido" a foto de uma menina. O adolescente atingido foi socorrido e, após passar por uma delicada cirurgia, não corre risco de morte.

"A nossa cidade está em choque. Um caso sanguinário deste tipo nunca tinha acontecido [por aqui]", afirmou o vice-prefeito de Sori, Cristiano Benvenuto.