David Neres passa por exames e se aproxima do Napoli

Em Nápoles, o brasileiro brigará diretamente com Matteo Politano por uma vaga de titular na lateral direita do setor ofensivo do tricampeão italiano. A chegada de Neres teria sido um pedido do técnico Antonio Conte.

Revelado pelo São Paulo, Neres tem passagens por Shakhtar Donetsk, Ajax e Benfica. Em Portugal, o ponta marcou 17 gols e deu 25 assistências em 82 jogos disputados.

A trajetória do Napoli na Série A de 2024/25 começou da pior forma possível. Em um jogo que exibiu uma performance abaixo do esperado, os campanos foram derrotados por 3 a 0 pelo Hellas Verona no estádio Marcantonio Bentegodi. (ANSA).

