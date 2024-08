Festival de Sanremo anuncia mudanças para artista revelação

Na última edição, a cantora pop Angelina Mango, de 22 anos, foi a grande vencedora com a música "La noia", que liderou as paradas de sucesso na Itália e ficou entre as mais ouvidas internacionalmente na plataforma Spotify.

O evento, cujo nome oficial é "Festival da Canção Italiana", é o mais importante do gênero musical da Itália e um dos principais do mundo. A iniciativa acontece anualmente desde 1951 na cidade de Sanremo, região da Ligúria, e é acompanhada por milhões de pessoas no Belpaese e em outros países. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.