UE atualiza tarifas contra carros elétricos da China

BRUXELAS, 20 AGO (ANSA) - O poder Executivo da União Europeia anunciou nesta terça-feira (20) uma pequena redução nas sobretaxas alfandegárias provisórias contra três fabricantes chineses de carros elétricos, em mais um capítulo da batalha comercial contra a segunda maior economia do mundo.

Segundo a Comissão Europeia, a medida foi tomada após "interlocuções" com as montadoras afetadas: Saic, que pagará tarifas de 36,3%, Geely, com 19,3%, e BYD, com 17%. As alíquotas anteriores eram de 37,6%, 19,9% e 17,4%, respectivamente.

Outros fabricantes na China que cooperarem com a UE estarão sujeitos a sobretaxas de 21,3%, enquanto aqueles que não colaborarem terão de arcar com tarifas de 36,3%. Já os veículos produzidos pela Tesla em território chinês pagarão 9%, cifra equivalente aos subsídios concedidos por Pequim à montadora de Elon Musk.