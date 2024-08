Após 1 mês de eleição, Venezuela resiste e pede 'liberdade'

CARACAS, 28 AGO (ANSA) - Por Patrizia Antonini - "Edmundo presidente" gritam a plenos pulmões, envoltos na bandeira nacional. Entre os venezuelanos que voltaram às ruas em Caracas um mês depois das eleições, muitos são mulheres.

O medo da repressão, agora confiada ao falcão chavista Diosdado Cabello na última remodelação desejada pelo presidente Nicolás Maduro, não os silenciou.

Avós, mães, irmãs. As venezuelanas acenam com provas do seu voto. São "as atas", aquelas que a oposição recolheu e colocou online para provar a vitória de Edmundo González, e que o establishment socialista bolivariano, 30 dias depois, ainda não publicou, apesar de ter anunciado e ratificado a reeleição de Maduro.