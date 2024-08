Festival de Veneza começa com sequência de horror cult

Entre os filmes mais aguardados na competição principal estão "Coringa: Delírio a Dois", de Todd Phillips e com Joaquin Phoenix e Lady Gaga; "Maria", obra de Pablo Larraín que conta os últimos dias de vida da cantora de ópera Maria Callas, interpretada por Angelina Jolie, em Paris; e "The Room Next Door", de Pedro Almodóvar e com Julianne Moore e Tilda Swinton; e "Babygirl", longa de Halina Reijn que narra as aventuras sadomasoquistas de uma empresária vivida por Nicole Kidman.

