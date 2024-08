Oposição vai às ruas em novo ato contra reeleição de Maduro

CARACAS, 28 AGO (ANSA) - Um mês após as eleições na Venezuela, a oposição liderada por Maria Corina Machado e pelo candidato presidencial Edmundo González Urrutia reúne nesta quarta-feira (28) uma multidão no centro de Caracas para protestar contra a reeleição de Nicolás Maduro no pleito de julho.

A manifestação começou conforme programado, ao meio-dia local, com os simpatizantes da Plataforma Democrática Unida (Pud) entoando cantos de protesto contra o chavismo e a "fraude" organizada pelo governo e confirmada pelas autoridades eleitorais e pelo poder judicial do país.

A multidão também reivindicou a vitória do candidato opositor a Maduro em uma votação marcada pela suspeita de fraude, em decorrência da falta de publicação das atas eleitorais.