Itália conquista 1ª medalha nas Paralimpíadas de Paris

O pódio do paraciclista teve um gostinho ainda mais especial por ter sido a medalha número 600 da Itália na história das Paralimpíadas.

"Está se tornando realidade um sonho de uma vida inteira, que tenho desde o momento do meu acidente. Estou muito feliz e quero dedicá-la a todos aqueles que me apoiaram", declarou o italiano.

Casado com a também ciclista Elisa Balsamo, o piemontês perdeu a visão quando tinha 15 anos devido à explosão de uma granada da Segunda Guerra Mundial, confundida com uma vela enquanto brincava com os amigos. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.