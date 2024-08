Tribunal de Hong Kong condena jornalistas por sedição

HONG KONG, 30 AGO (ANSA) - Um tribunal de Hong Kong condenou por "sedição" dois jornalistas do site de notícias Stand News e a empresa responsável pelo portal, uma decisão inédita desde que o território, ex-colônia britânica, regressou ao domínio chinês em 1997.

Os envolvidos - Chung Pui-kuen, Patrick Kam e a sociedade Best Pencil Limited - responderam na justiça pela cobertura favorável ao movimento pró-democracia em 2019.

"A linha de conduta adotada [pela Stand News] era aquela de sustentar e promover a autonomia local de Hong Kong. No entanto, tornou-se um instrumento para difamar e denegrir as autoridades centrais e o governo da região administrativa especial de Hong Kong", declarou o juiz do tribunal de Wan Chai, Kwok Wai-kin.